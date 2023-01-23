『KANATA カウチン ブラック カナダ製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 10時 36分に出品され04月14日 10時 36分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レディース サイズS

小さめの作りです。





【ブランドの特徴】

KANATAは1979年からカナダで製造されているブランドで、品質の高いニット製品を提供しています。特にこのジャケットは、厚手のニット素材で温かさを保ちながらも、スタイリッシュなデザインが特徴です。



【デザインと機能性】

ジッパー付きのデザインは、着脱が簡単で、寒い季節に最適です。ブラックの色合いは、さまざまなスタイルに合わせやすいです。



【製造国の信頼性】

カナダ製のため、厳しい品質基準を満たしており、長持ちする耐久性があります。寒冷地での使用にも耐えうる設計がされています。



- ブランド: KANATA

- 製造国: カナダ

- 色: ブラック

- 素材: ニット

- デザイン: ジッパー付き

- 年数: 1979年からの製造



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ KANATA

カウチン ブラック カナダ製