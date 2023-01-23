『カナダグース ロッジフーディ 5055MA ライト ダウン supreme【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 21時 07分に出品され03月31日 21時 07分に終了予定です。即決価格は21,060円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



【商品名】カナダグース CANADA GOOSE

LODGE HOODY FUSION FIT ダウン ジャケット ブルゾン パーカー 5055MA

【ブランド名】カナダグース CANADA GOOSE

【表記サイズ】Ｓ

【素材】表地 ナイロン100％ 裏地 ポリエステル100% 袖口 ポリエステル84％、ポリウレタン16％ 中綿 ダウン90％、フェザー10％

【色】ブラック



胸囲：約105cm

肩幅：約46cm

袖丈：約68cm

裄丈：約90cm

着丈：約68cm



ライトダウンのため、カナダグースの他ラインよりも使いやすく、タウンユースとしてご利用出来ます。



また、fusion fit モデルのため、アジア人のサイズを意識した作りになっているため、過度に大き過ぎず、着用出来るモデルになります。



ほとんど着用しておりませんので、毛玉や首周り、袖周りの汚れ、ヘタレもあまり無い美品になります。



手放すつもりはありませんでしたが、今回コレクション整理のために泣く泣く出品させて頂きます。





仕事の都合で平日は自宅におらず、商品の詳細確認や発送は週末になってしまいます。

申し訳ございませんが、その点はご了承下さい。



落札頂いた方にはsupreme 原宿店オープン記念で前日のレセプションパーティーにて関係者のみに配布された幻のmix CDの音源をおまけとして付けさせて頂きます。

中身はJazzyなヒップホップとなっております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース

ロッジフーディ

5055MA

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ダウン

supreme