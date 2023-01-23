『ダンヒル 腕時計 メンズ スクエア 四角形 ３針 カレンダー機能 デイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 22分に出品され03月15日 00時 22分に終了予定です。即決価格は14,550円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆稼働品/ It is in working condition



☆正規品/ genuine product



☆クリーニング済み/ Cleaned



☆新品電池 交換済み/new battery









○アイテム

ブランド

dunhill



○ムーブメント

電池式 クオーツ クォーツ





○カラー

文字盤

白 ホワイト



銀 シルバー



茶 ブラウン





○サイズ

ウォッチ幅 27mm(リューズ含まず)



最大腕まわり 18cm



重量 27g



○性別

男性 メンズ

女性 レディース

ボーイズ ユニセックス





状態ランク

【 Bランク 】



ベルト社外品になります。



【S】未使用の商品

【A】使用感も少なく状態の良い商品

【B】多少の使用感はあるが目立つキズや汚れはない商品

【C】使用感と目立つキズや汚れがある商品

【D】動作不良品もしくはパーツ欠損商品







※極力実物と同じ色合いになるよう撮影しておりますが、画面設定や照明の環境によっては、色合いや質感が異なることがごさいます。ご了承ください。









○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



こちらの商品以外にも多数の商品を出品しております。

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#ぽこのメンズウォッチ





注意事項

こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。



シビアなセッティング、状態等、完璧を求められる方はご入札をご遠慮下さい。

状態、付属品等、現物優先となります。



購入後の返品、クレームについてルールに則り対応させて頂きますので中古品である事をご理解の上ご購入下さい。



※購入時期や使用期間などのお答えは出来かねます。



※こちらの商品は即購入歓迎です。



※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。



文字盤カラー···ホワイト



ベルトカラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダンヒル

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ ダンヒル



腕時計

メンズ

スクエア

四角形

３針

カレンダー機能

デイト