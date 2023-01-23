『【極美品✨】FABIANA FILIPPI ハンドバッグ 2way グレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 23時 52分に出品され03月29日 23時 52分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

ファビアナフィリッピ ハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグ グレー レザー シボ革 本革 ロゴ型押し イタリア製 グレージュ

FABIANA FILIPPI ALISA ラメ



○サイズ



タテ26cm

ヨコ37cm

マチ12cm



平置き実寸。



着画はお断りいたします。



○状態

未使用に近い



○カラー

グレージュ

グレー



○素材

レザー



○配送



簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



☆大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めくださいませ。

16500 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファビアナフィリッピ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品✨】FABIANA

FILIPPI



ハンドバッグ

2way

グレー