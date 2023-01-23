『★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 ニトリ (No.2471)【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 18時 11分に出品され03月04日 18時 11分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎この度は当店の商品をご覧いただきありがとうございます。

◎ご購入前にプロフィールと商品説明を必ずご確認ください。



【設置・接続まで対応！ 充実の自社配送エリア】

★埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県

★（一部地域除く）

☆上記エリアは配送料・設置費用無料！



【商品説明】

■メーカー：ニトリ

■年式：2021年製

■型番：NTR60

■容量：6.0kg / ホワイト / 送風 / 乾燥機能付き

■サイズ：幅565×奥行525×高さ920(mm)

※設置場所の寸法を必ずご確認ください。

※その他商品の詳細に関しましては規格シールの画像をご確認ください。

※特に記載がない場合（自動製氷可など）、中古冷蔵庫の自動製氷機能は動作保証対象外です。



【付属品】

■給水ホース

■排水ホース

※ホースアタッチメントは蛇口の規格によって異なるため付属しておりません。

※付属する給水ホースの長さは約80～100cmです。

※取扱説明書は付属しておりません。



【商品状態】

■中古品（やや傷汚れあり）

■備考：天板ガラス部分に汚れあり

本商品は中古品です。使用年数に応じたへこみや汚れ・スレ傷などがあります。

目立った傷やへこみに関しましては写真を参考にしていただければと思います。

当社の方で出来る限りのクリーニング・動作確認・消毒などを行なった上でお届け致します。

また取りきれない汚れがある場合がございます。予めご了承ください。



◇動作確認済み！

◇クリーニング済み！

◇分解洗浄済み！



【搬入について】

・設置場所や設備自体に問題がある場合、設置作業を行えません。



【家電製品の配送料金について】

・北海道 / 沖縄：配送不可

・関東（自社配送エリア外）:7540円

※その他地方の送料は別途お見積もりとなります。



【保証期間について】

・《商品到着から7日間》となります。

・保証期間内に故障・不具合などがあった場合は無償で同等商品と交換させていただきます。



ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。



商品管理番号：k552471

(2024-1111-14)



#中古

#洗濯機

#ニトリ

#NTR60 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり