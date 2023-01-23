『Bowers & Wilkins P7 Wireless ヘッドホン B&W【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 18時 52分に出品され04月19日 18時 52分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質】

Bowers & WilkinsのP7 Wirelessは、優れた音質を提供するワイヤレスヘッドホンです。高精度なドライバーが搭載されており、クリアで豊かな音を楽しむことができます。



【快適な装着感】

レザー素材のイヤーカップと調整可能なヘッドバンドにより、長時間の使用でも快適です。デザインも洗練されており、スタイリッシュな印象を与えます。



【便利なBluetooth接続】

Bluetooth技術を採用しているため、ワイヤレスでの接続が可能です。スマートフォンやタブレットとの互換性も高く、手軽に音楽を楽しむことができます。



- ブランド: Bowers & Wilkins

- モデル名: P7 Wireless

- 接続方式: Bluetooth

- 色: 黒

- 素材: レザー



ご覧いただきありがとうございます。



2016年に購入後何度か使用しましたが、その後は付属のケースに入れ今まで保管しておりました。

本体に傷は見受けられませんが、イヤーパッドの内側が劣化により張り付く感じがあり、取り外しがしづらくなっております。

出品にあたり無線・有線どちらの接続も動作確認済みです。

中古品にご理解ある方のみご購入ください。



付属品は写真のものが全てです。



保管に使用していた付属のケースは経年劣化によりお譲りできる状態ではないので付属しません。

(処分してしまいました)



迅速な対応を心がけますのでよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バウワースアンドウィルキンス