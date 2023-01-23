『【美品】 ブレディー BRADY コルネ ミニ ブラック ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 01時 28分に出品され03月20日 01時 28分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【International buyers are welcome

Authentic only】



■状態

小傷はありますが、目立つ傷や汚れ等なく、まだまだ長くお使いいただけます。



■サイズ（cm)

縦 13

横 19

マチ 7

※素人採寸のため、誤差はご了承ください。



■発送

基本的にお支払い確認後の1〜3日以内に発送させていただきます。

※都合により発送が遅れる際はご連絡させていただきます。

※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承ください。



■購入場所、品質保証

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



■管理

060700087260 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブレディー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】

ブレディー

BRADY

コルネ

ミニ

ブラック

ショルダーバッグ