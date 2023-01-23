『Jeno Valentine☆ブラウン レザー サイドゴアブーツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 23分に出品され03月16日 07時 23分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このサイドゴアブーツは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。ブラウンのレザー素材が高級感を演出し、様々なスタイルにマッチします。



【快適な履き心地】

柔らかいレザーとラバーソールの組み合わせにより、長時間の着用でも快適です。サイドゴアのデザインは脱ぎ履きも簡単で、日常使いに最適です。



【耐久性と機能性】

トレッドパターンのラバーソールは、滑りにくく、耐久性にも優れています。雨の日でも安心して履ける一足です。



- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- デザイン: サイドゴア

- ソール: ラバーソール

- パターン: トレッドパターン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Jeno

Valentine☆ブラウン

レザー

サイドゴアブーツ