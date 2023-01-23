『ヨドバシ購入 Beats Solo4 BLACK ヘッドフォン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 06時 11分に出品され04月06日 06時 11分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 旅行中の飛行機内でのみ使用しました。

勧められて購入し、音質や性能、中でも見た目はものすごく満足してますがどうしても側圧が強く気になり手放します。



内容物は写真の通りです。

外装のフィルムのみ破棄してしまいました。

ポーチの中には最初から付属しているコードが2種類入っています。たぶんこれが初期の全てだったと思います。購入は30000円弱だったかのように思います。

大阪のヨドバシカメラで買いました。

レシートなどは取ってませんが間違いなく国内購入のものです。私の今までの取引を参考にしてもらえたら助かります。



一度のみの使用ですが使用したので状態はこちらに設定しますが綺麗かと思います。

NCNRでご理解お願いします。



【高音質】

Beats Solo4は、深みのある低音とクリアな高音を実現するために設計されています。音楽を楽しむための理想的な選択です。



【長時間バッテリー】

最大50時間の再生が可能で、充電が少なくても長時間使用できます。急速充電機能も搭載しており、短時間で再充電できます。



【快適な装着感】

柔らかいレザー製のイヤーパッドと軽量デザインにより、長時間の使用でも快適です。



- ブランド: Beats

- モデル: Beats Solo4

- 色: ブラック

- 付属品: ケース, 箱,コード

- デザイン: オンイヤー型

- イヤーパッド素材: レザー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし