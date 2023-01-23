『SONY WF-1000XM5 イヤホンケース 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 11時 46分に出品され04月04日 11時 46分に終了予定です。即決価格は7,402円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: SONY

- 色: 黒

- タイプ: イヤホンケース

- 充電ポート: USB Type-C



購入後1週間後に中身を無くしてしまい，ほとんど使用していない状態です。使用上の問題は全くありません。値段交渉うけつけます。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー