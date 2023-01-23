『美品 三越 ドクターバック レザー ブラック 鍵付 キャスター付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 05時 27分に出品され04月12日 05時 27分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【美品】美品 三越 ドクターバック レザー ブラック 鍵付 キャスター付き



キャスター付き 三越 ドクターバック トラベルバック レザー ブラック 黒 鍵付き

旅行 大容量 キャスター



【状態】

購入してから一度も使用していない未使用品です。目立った傷汚れは無く外観、内側共に全体的にきれいな商品です。キャスター車輪も綺麗です。

自宅保管していた商品ですので中古品とご理解頂けるかたの購入をお願いします。

完品を求める方、神経質な方の入札お控え下さい。



【サイズ】

横51x縦33x幅23cm

ハンドルを伸ばした全長105cm

（素人採寸ですので誤差はあると思います。目安程度にお考え下さい。）



カラー...ブラックスタイリッシュなデザイン】

このキャリーケースは、シンプルで洗練された黒の合成皮革で作られており、どんなシーンにもマッチします。



【実用性】

中型サイズで、旅行やビジネスシーンに最適です。ハンドルが付いているため、持ち運びも便利です。



【耐久性】

合成皮革素材は耐久性があり、長期間使用しても劣化しにくいです。



- 色: 黒

- 素材: 合成皮革

- タイプ: キャリーケース

- サイズ: 中型

- ハンドル: あり

- ファスナー: あり



#キャスター付き

#三越

#ドクターバック

#トラベルバック

#レザー ブラック

#鍵付き

#旅行

#大容量

#キャスター

#キャリーバ



カラー···ブラック



付属品···鍵



汚れ・破れなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミツコシ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

三越

ドクターバック

レザー

ブラック

鍵付 キャスター付き