『70s BIG MAC ネルシャツ 赤黒チェック柄 XLサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 22時 03分に出品され03月24日 22時 03分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1970年代BIG MAC(ビッグマック)のヘビーネルシャツです。



ストアブランドを代表する"jc penney"のオリジナルブランドの1着。



赤と黒の好配色で秋冬にぴったりな色合いです。



サイズがXLと大きめなので、インナーを選ばずに様々な服と組み合わせることができます。





【実寸】

袖丈約63cm

肩幅約54cm

身幅約65cm

着丈約80cm



【素材】

コットン100％



【メインカラー】

赤と黒



【状態】

ボタンの部分やポッケの部分が少しほつれていますが、ボタンの欠損や汚れ、穴等はないです。







即購入OKです。

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ヴィンテージ、古着、ビンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ビッグマック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 70s

BIG

MAC

ネルシャツ

赤黒チェック柄

XLサイズ