『【新品】コーチ ショルダーバッグ トートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 00時 30分に出品され03月19日 00時 30分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチのバッグです。

プレゼントでいただいたのですが、似ているバッグがあるため綺麗なうちに出品しました。



箱や保存袋、紙袋はありません。

バッグのみです。



紙に包まれていたので、持ち手・ファスナー部分は確認していません。中の詰物も潰れないようにそのままにして送らせていただきます。

実物の色とは異なり色違いになりますが、ご参考までにご覧ください。(4〜6)

使いやすい色なので、年代を選ばず洋服にも合わせやすいと思います。



新品でファスナーや金具にカバーがしてあるため誕生日、入学・卒業・就職のお祝いなどプレゼントにもお渡しできるかと思います。

(※箱、保存袋、紙袋なし)





一度人の手に渡った物なのでご理解ある方のみお願いいたします。





※他にもバッグを出品中です。

よかったらご覧ください。



コーチ

COACH

ショルダー

ハンドバッグ

ターンロック

イーディー

キャリーオール

ポリッシュド

ペブル

レザー





入学式

卒業式

就職祝い

誕生日

通勤

通学

プレゼント

ホワイトデー

クリスマス



カラー···ベージュ

素材···本革

特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】コーチ ショルダーバッグ トートバッグ