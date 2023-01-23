『⭐️希少デザイン⭐️プロントウォモ マルチカラーニット Lサイズ イタリア製 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 06時 01分に出品され03月19日 06時 01分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★★★★★★フォロー割引 ★★★★★★★



【購入価格】

2000～3999円→200円引き

4000～9999円→300円引き

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★ PRONTO UOMO マルチカラーニット ★



太アームでゆったりとした美しいシルエットの

イタリア製ニットです。

日本規格2XLくらいのサイズ感です。



☑︎ まとめて似た商品を探したい方はこちら♪

☞ #古着屋wonderLab_プロントウォモ

☞ #古着屋wonderLab_ニット



※トラブル防止の為、プロフィールに記載の内容を

ご確認頂いた上でご購入ください。



■サイズ

表記：L

（日本規格2XLくらい）



【実寸/平置き】

肩幅 70cm

身幅 67cm

着丈 76cm

袖丈 63cm

多少の誤差はお許しください



■ 素材

コットン 70%

アクリル 20%

ナイロン 10%



■ 状態

【A】

目に付く汚れ、ダメージ無し

多少の使用感あり



★状態評価基準★

【S】新品、未使用品

【A】全体的に状態良好

【B】特定の箇所にシミ・ほつれ等有るが古着として問題ないレベル

【C】広範囲に汚れやダメージあり



☑︎ 商品番号 No.M-519

☑︎ 商品一覧 #古着屋wonderLab



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お好きな方に♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ⭐️希少デザイン⭐️プロントウォモ

マルチカラーニット

Lサイズ

イタリア製

美品