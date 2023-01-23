『atk f1 ultimate 烈空【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 01時 01分に出品され04月29日 01時 01分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 atk f1 ultimateになります。

形が好みではなかったため数分使用後箱に戻し保管しておりました。



付属品完備 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い