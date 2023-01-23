『美品☆キャロウェイモデル：テンセイ AV ブルー55【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 21時 02分に出品され04月08日 21時 02分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆美品☆



シャフトのみの出品です



メーカー：キャロウェイ

モデル：テンセイ AV ブルー55

TENSEI AV BLUE 55

番手：ドライバー用

フレックス：S

長さ：44.25インチ

(グリップエンドからスリーブ先端まで)



全体的には美品の部類ですが、通常使用に伴う細かい擦り傷、抜き差し傷を認めます。

中古シャフトとご理解の上ご購入ください。



#Punkゴルフ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり