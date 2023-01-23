『Canon G7X コンパクトデジタルカメラ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 17時 56分に出品され03月10日 17時 56分に終了予定です。即決価格は34,450円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Canon Powershot G7X 中古動作品です。

外観、液晶保護フィルムに傷はありますが正常に動作し、街歩きや旅行等に使用しておりました。

誤動作や異常な動作等は見当たりません。

レンズ内にほこりチリの混入がありますが、前玉付近のため写りに気にしておりませんでした。

レンズシャッターの動作等も正常です。

互換バッテリーと充電器が付属します。



気にならない方、よろしくお願いします。



【高画質な撮影】

Canon G7Xは、1インチのセンサーを搭載し、優れた画質を実現します。特に低照度環境での撮影に強く、鮮明な画像を提供します。



【コンパクトなデザイン】

持ち運びに便利なコンパクトサイズで、旅行や日常使いに最適です。軽量でありながら、機能性を損なうことなく設計されています。



【多彩な撮影モード】

多様な撮影モードを搭載しており、初心者から上級者まで幅広く対応。自分のスタイルに合わせた撮影が可能です。



- ブランド: Canon

- モデル: G7X

- レンズ: CANON ZOOM LENS 4.2-15mm f/2.8

- 焦点距離: 8-36.8mm

- 最大絞り: f/2.8



ご覧いただきありがとうございます。



キャノン シリーズ名···PowerShot



キャノン モデル名···SX/IXY



キャノン モデル名···G



その他特徴···充電器付き



その他特徴···充電器付き,ストラップ付き



その他特徴···充電器付き,ストラップ付き,バッテリー付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: キヤノン