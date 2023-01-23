『Marc Jacobs スナップショット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 11時 26分に出品され04月13日 11時 26分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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美品／ショルダーバッグ



サイズ : 約横18.5cm×縦10.5cm×幅6cm

ショルダーの長さ：約100.5-146cm（斜めがけ可）

重量：約600g



素材 : レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マークバイマークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Marc

Jacobs

スナップショット