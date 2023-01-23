『キャロウェイ パラダイム 3W HZRDUS SILVER 5.5 S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 14時 46分に出品され04月06日 14時 46分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャロウェイ PARADYM パラダイム フェアウェイ メンズ 右用 ProjectX HZRDUS GEN 4 SILVER 60 US



中古につき多少細かい傷は有りますが目立つ傷は見当たらないので美品だと思います。

グリップ純正

ヘッドカバー付属

送料込み



ご検討お願いします 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: キャロウェイゴルフ