『★作家もの器★金井ゆみ★ハット型リムボウル★オレンジ×イエロー★深皿鉢【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 20時 21分に出品され03月23日 20時 21分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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