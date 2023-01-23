『関口静子 チューリップ 静物画 油彩 油絵 絵画 美術品 アート 昭和レトロ【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 11時 24分に出品され03月13日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 祖母の遺品です。

長期保管のため多少の汚れなどあります。

クリーニングは行っておりません。

佐川での発送となります。

ご理解ある方のみご購入ください。



サイズ 横58.縦51(cm) 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: やや傷や汚れあり