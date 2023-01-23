『関口静子 チューリップ 静物画 油彩 油絵 絵画 美術品 アート 昭和レトロ【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 11時 24分に出品され03月13日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
絵画 水彩肉筆画 真作 納健『DENMARK デンマーク』サイン有り
¥ 10010
作者不明 油彩 肉筆『あふれる花』表サイン 裏サイン F6号 額装 a883
¥ 30800
神聖画 『弥勒の再下生』 ３枚セット 加古藤市 熊田良雄画伯
¥ 18819
中国 清国人 画家 呉東槐(号植庭) 人物 肉筆掛軸
¥ 24564
大澤扶二子■赤い薔薇■油彩画■絵画■新品額装■F4号サイズ■油彩画■絵画■油絵
¥ 9282
【真作】掛軸 梅之図 逸品 O118
¥ 10296
静物画モランディハンマースホイミナペルホネン鹿児島睦ウェグナー中村好文北欧家具
¥ 19000
折戸和人『瀬ノ岬』 油絵
¥ 23000
メルカリ絵画 絵 額付（ 青緑＋金色の枠 ）油絵P12-031701愛しい女たち
¥ 268800
絵画 557 油絵/風景/街景/東京/巣鴨/地蔵通り/P8号
¥ 10530
田代彪 油絵 油彩画 『ばら』 日本画家
¥ 10205
中原 淳一、若きウェルテルの悲しみ、希少画集画、新品高級額・額装付、状態良好
¥ 13550
岸本和子 「人形」 大調和会 技巧的に実力がある油彩画 Ｐ１０号
¥ 11490
AE33【本物保証】 日本画 大竹卓民 富士 水墨画 共シール 作歴タトウ 10
¥ 15400
かなり大きなピカソの原画 鉛筆画
¥ 20470
骨董 春画 浮世絵 絹本 版画 美品
¥ 9750
クロード・モネ アルジャントューユの橋 絵画 額装 油彩画 美術品 芸術家
¥ 15000
メルカリ絵画 絵 額付 ( 青緑＋金色の枠) 油絵 F4-252023 女たち
¥ 18720
落札価格7644円
956 入札履歴
終了
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