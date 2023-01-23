『comoli ナイロンショートジャケット size2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 44分に出品され03月26日 12時 44分に終了予定です。即決価格は31,863円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMOLIコモリの2020秋冬 Nylon Short Jacketです。



サイズは2、カラーはネイビーになります。



アウトドアブランドが80年代に作っていたモデルをベースにしたショートジャケットです。

表地は軽さのあるストレッチナイロン、裏地には防寒性の高いウールボアジャージを使用しています。脇周り、身幅にゆとりを持たせたシルエットで、とても動きやすいアウターです。



【カラー】Navy

【サイズ】2

【実寸】約 肩幅58 袖丈54 身幅67 着丈67cm



付属品はありません



着用回数は5回ほどで状態は良好かとおもいます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ comoli

ナイロンショートジャケット size2