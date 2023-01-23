『チェスティ ビジューダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 05時 32分に出品され04月01日 05時 32分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(^^)



チェスティ ビジューダウン

カラー ネイビー

サイズ ０



数年前に購入し、数回短時間着用しました。

昨年業者クリーニングに出してクローゼットにて保管していたのですが、好みが変わってしまったため、どなたか着ていただける方にお譲りします。



素人検品ではございますが、ビジューの取れもなく、目立つ毛玉等も見られませんのでまだまだご着用いただけるかと思います。また、ベストにもなりとても便利です。



その他気になることなどございましたらコメントくださいね(^^)





チェスティ

ビジューダウン

ダウンベスト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: チェスティ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ チェスティ ビジューダウン