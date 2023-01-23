『90年代 GAME ウール スタジャン アメリカ製 刺繍ロゴ アワードジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 18分に出品され03月18日 20時 18分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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24G27-2



■ 90s GAME社 メルトンウール スタジャン アメリカ製 刺繍ロゴ バーシティジャケット アメカジ 古着





■ブランド：ゲーム（GAME）





■表記サイズ：XL





■実寸サイズ



着丈 約7cm

身幅 約64cm

肩幅 約56cm

袖丈 約60cm



多少の誤差はご了承ください





■カラー：ネイビー







■素材：ウール、ナイロン





■コンディション：



最上段のドットボタンにややキズあり

その他は目立つダメージはありません







■おすすめポイント：

・90年代アメリカ・ゲーム社製スタジャン

・人気のネイビーに自動車メーカー・フォードの刺繍が良い感じです

・ナイロン混紡のメルトンウール生地は丈夫で質感のある仕上がりになっています

・キルティング裏地

・Y2K、テック系、ノームコア、ゴープコアにもピッタリ



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他にも当店ではリーバイス/カーハート等の人気ブランドから、アメカジ/ストリート/ミリタリー/y2k/80s/90s/00s/USA直輸入/vintage/ビンテージ古着を多数取り揃えております。





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カラー...ブルー



素材...ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ゲーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90年代

GAME

ウール

スタジャン

アメリカ製

刺繍ロゴ

アワードジャケット