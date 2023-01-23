『【新品未使用】スリクソン Z-STAR ダイヤモンド 6箱【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 20時 18分に出品され04月24日 20時 18分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼説明

コアの硬度分布を二段階に最適化した『ファストレイヤーD.G.』コア。スムーズな変形により心地よいフィーリングと効率的なエネルギー伝達を実現する革新のコアテクノロジー。他社を大きく凌ぐアイアンスピン性能と優位なアプローチスピン性能。



ソフトファストレイヤーD.G.大径コア

高反発アイオノマー極薄ミッド

高耐久0.6㎜極薄スーパーソフトウレタンカバー

高摩擦Spin Skin+コーティング

強弾道338スピードディンプル



▼ 備考

最安の手段で発送手続きを行います。

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慎重なご購入をお願い致します。

素人検品、自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。



種類···ボール 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>その他 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スリクソン