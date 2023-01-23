『アイリスオーヤマ オートフィードシュレッダー AFSR60C【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 37分に出品され03月31日 15時 37分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アイリスオーヤマ オートフィードシュレッダー

開封のみ未使用品

使用しようと思っていたので、キャスターがついています。外れなくなってしまったので、そのまま発送いたします。

詳細は品番でお調べください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>その他 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アイリスオーヤマ