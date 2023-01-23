『超美品！Onitsuka Tiger オニツカタイガー 肉厚ダウン 黒 コラボ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 15時 10分に出品され03月16日 15時 10分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Onitsuka Tiger ANDREA POMPILIO Down Jacket

color Black

size 44

定価85,800yen



オニツカタイガー

x アンドレアポンピリオ

コラボレートモデル



ZANTER別注

肉厚ダウン

700FP



サイズ

肩幅 44

身幅 52

着丈 66

袖丈 60



男女共に着用いただけるサイズ感

173cm 67kgで着用 ピッタリサイズ

ゆるっとは着れません



状態

とても綺麗です。

気になるところは、ファスナーのハゲが少しあります 写真9枚目



ZANTER

1951年に国内で最初のダウンウェアを製造。1956年以降、南極観測隊にワークダウンウェアを60年以上提供。

そのほか、マナスルやエベレストなど様々な遠征隊・探検隊に提供。

充填する羽毛は良質なバージン羽毛を使用し、羽毛の吹き出しを防ぐ技術「ダウンプルーフ加工」を施すなど「本物」を提案しているニッポンブランド



MADE IN JAPAN

モンクレール

ノースフェイス

ヌプシダウン

ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: オニツカタイガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 超美品！Onitsuka

Tiger

オニツカタイガー 肉厚ダウン 黒 コラボ