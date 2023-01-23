『エムズグレイシー 2024年新春 ロングコート 38号【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 08時 38分に出品され03月24日 08時 38分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★プロフィールをご必読いただきました上で、ご購入のご検討をいただきます様お願い致します。

★17時(午後5時)以降の時間帯は諸事情のために、ご返信等のご対応が翌日の午前中となる場合がございます。



エムズグレイシーのロングコートです。



ウエストのリボンはテープです。

襟元のフラワー付きリボンモチーフは針で止めるタイプのために取り外し出来ます(取り外し可能)。



●カラー／サイズ／発売時期について

カラー：GR(グレー)／★紙製の商品タグ(写真20枚目)に「GR」と記載

サイズ：38号

発売時期：2024年新春



●商品の発送について

商品は折り畳んだ上での発送となります。そのために、折り畳む際の折りジワが生じる場合があります。

★お気になる様でございましたら、ご希望に添えることが出来ませんためにご購入をお控えいただきます様お願い致します。



●キャンセル／返品について

プロフィールに詳細を記載致しております。

★ご必読いただきました上で、ご購入のご検討をいただきます様お願い致します。



●商品について

2024年新春に日本国内のエムズグレイシー正規店で購入した商品です。

商品購入時の試着もしていない未着用の個人保管の中古品となります。

★未着用品ではございますが個人保管の中古品のため、エムズグレイシー正規店で購入する新品とは異なり、新品と同一の品質を保証することは出来ません。

★新品と同一の品質、完璧／完全品をご希望されます場合や些細な事がお気になる様でございましたら、ご希望に添えることが出来ませんためにご購入をお控えいただきまして、エムズグレイシー正規店で新品をご購入いただけます様お願い致します。



●サイズ等の補正(お直し)部分

無し



●商品内容

(1)ロングコート／GR(グレー)／38号

(2)紙製の商品タグ (写真20枚目)

★上記以外は商品に含まれておりません。



●商品の発送方法

日本郵便の匿名配送のゆうパック

★発送時のお届け日時のご指定は出来ません。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エムズグレイシー

2024年新春

ロングコート

38号