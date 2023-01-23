『カーハート トラディショナルジャケット ダックジャケット希少デザイン80s古着.【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 20分に出品され03月24日 13時 20分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|2XL(3L)
|ブランド:
|カーハート
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落札価格11000円
463 入札履歴
終了
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