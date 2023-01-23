『カーハート トラディショナルジャケット ダックジャケット希少デザイン80s古着.【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 20分に出品され03月24日 13時 20分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こんにちは#RITOBURI です(^^)



□フォロー割

・2000～4999円 :200円off

・～9999円 :300円off

・10000円～:400円off

□リピート割→10%off

□おまとめ割→2着以上の購入で一着あたり150円off

サービスご利用の際はコメントにてお知らせください＊



✩商品説明✩



カーハート トラディショナルジャケットのご紹介です＊



無骨さ全開男前&女前コーデを作るのにカーハートジャケットはかなり乙。

トラディショナルジャケットやトラディショナルコートは寒冷地で作業員が手袋をしたままでもポケットが使えるように特徴的な形をしています、これもカーハートならではの特徴。



またこちらは通常ついていないサイドのタックボタンが付いていたりしてデニムジャケットのようなディティールやシルエットがカッコイイんです！

サイズ感も大きくオーバーサイズで着てもかわいいし、高身長の方もゆったりと着こなせるサイズ感というのもいいですね^^



全体的に出ているスレ感、汚れも中途半端なユーズド感があるものより分かりやすくてオススメ＊

デザインが気に入った方はこのまたとない機会に是非ご利用ください^^





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当店では ナイキやアディダス、スターターをはじめとするスウェット、パーカー、ナイロンジャケット

その他定番〜ニッチな一点物古着をヴィンテージを中心にセレクトしています。

是非当店ラインナップをアカウントページよりご覧ください^^



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●サイズ：タグ擦り切れ(Japan 2XL相当)



肩幅 55cm

身幅 71cm

着丈 71cm

袖丈 73cm





●素材：



表地 コットン100%



裏地 ポリエステル100%



●状態：



ヴィンテージ古着ですが状態は良好です。擦れ、色褪せ等の風合いを写真にてご確認ください。





cj-16

【自己紹介】

Little bridgeは各種定番レギュラー古着から希少なヴィンテージ古着、ハイセンスノーブランド古着までを取り扱う古着専門店です。

モデルスタッフによる着用画像でよりイメージを鮮明に、お客様に価値のある体験をご提案させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カーハート トラディショナルジャケット ダックジャケット希少デザイン80s古着.