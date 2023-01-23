『象印 加湿器 2023年製 ホワイト 美品 スチーム加湿器【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 45分に出品され03月22日 01時 45分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スチーム式加湿器

EE-RS50-WA

2023年式 1週間だけ使用しただけです

美品です

コードを無くしてしまいましたので本体だけの出品です



【ブランドとモデル】

象印の加湿器は、信頼性の高いブランドとして知られています。2023年製のこのモデルは、最新の技術を取り入れています。



【多機能性】

高温、常温、低温の設定が可能で、使用シーンに応じた最適な加湿が実現できます。さらに、しっかり、標準、かんたん、タイマーのモードがあり、使い方に応じた柔軟な対応が可能です。



【デザイン】

シンプルで洗練されたホワイトのデザインは、どんなインテリアにもマッチします。置き型加湿器として、スペースを取らずに設置できます。



- ブランド: 象印

- モデル: 加湿器

- 色: ホワイト

- 製造年: 2023年

- 機能: 高温・常温・低温の設定

- モード: しっかり・標準・かんたん・タイマー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ゾウジルシ