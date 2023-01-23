『美品 RHC “ 大人の定番 ” ヘビーウエイト スウェットパーカー S 日本製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 04時 44分に出品され05月03日 04時 44分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【定価34,100円】ロンハーマン RHC “ 大人の定番 ” ヘビーウエイト スウェットパーカー S 日本製 RonHerman California







ご覧頂き、ありがとうございます。

出来る限りの迅速なお取引を心掛けさせて頂きますので、是非ご検討下さいませ。

こちらの商品は国内正規品になります。







《サイズ》 M



肩幅 平置約43cm

身幅 平置約51cm

着丈 平置約67cm



※平置き実寸 (※多少の誤差はご了承下さい)









《商品詳細》





RonHerman

Basic Sweat Hoodie







ロンハーマンを象徴するベーシックシリーズ

セットアップはもちろんデニムやチノパンにも合わせたい一着です。







■カラー

トップグレー



■素材

※画像参照







《状態》



数回着用の中古品になります。

若干の毛羽立ち、薄汚れ等あるかと思いますが

目立つダメージは無くまだまだ着用頂けます。

照明の関係で実物と若干色味が違って見える場合が御座います。

中古品になりますので神経質な方、中古品にご理解のない方は購入をお控えください。

購入後はNCNRでお願いします。

※ショッパーは付属しません。













《配送に関して》



簡易包装にて3日以内に発送いたします。



購入後のキャンセルはお断りいたします。



ご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

RHC

“

大人の定番

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ヘビーウエイト

スウェットパーカー

S

日本製