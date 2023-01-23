『【未開封】ロボロックQ7 MAX＋ 自動ゴミ収集 水拭き マッピング 強力吸引【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 22分に出品され03月23日 18時 22分に終了予定です。即決価格は26,312円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●未使用品♪

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●送料無料

●早期発送（基本的に翌日までに発送）



未開封品です！使用機会ない為出品致します。



【商品説明】

ロボロック Q7Max+ 白 自動ゴミ収集 水拭き マッピング 強力吸引 自動充電 3次元稼働ブラシ



吸引がパワフル、水拭きがさらに便利に。】4200Paのパワフルな吸引力と、床面の凹凸にピタリと密着する3次元に動くラバー製メインブラシで誇りやゴミをしっかり取り込みます。さらに30段階の水量調節が可能になり、水拭きもより便利になりました。

【効率的な動きと安心の大容量バッテリー】高精度レーザーセンサーと独自に開発したアルゴリズムにより、各部屋を正確に把握し、効率の良い短時間の掃除を可能にしましtあ。さらに、5200mAhの大容量バッテリーで最大300㎡、180分稼働するので、充電容量を気にせず掃除ができます。※サイレントモードでモップモジュールを取り外した吸引掃除の場合。

【60日分のゴミを収集する「自動ゴミ収集ドック」搭載】2.5Lの紙パックが60日分のゴミを自動収集し、面倒なゴミ捨ての手間を除去。さらに、0.3μmまでの微粒子を99.7％吸引し排気を清浄化します。



※部屋などにより、収集できる日数は変わります。



【発送期間】

ご購入の翌日までの迅速な発送を心がけています。

(お届け日、お時間の指定などありましたらお申し出下さい)



【発送方法】

匿名配送も対応可能です。ご希望の場合は購入前にコメントにてお知らせ下さいませ。



【商品に関するお問い合わせ】

お気軽にお問い合わせ下さい。出来る限り早く回答することを心がけています。



※他販路でも販売しておりますので売れ次第削除させて頂きます。



※未使用品のため通電及び動作の確認は行っておりませんのでご了承の上ご購入をお願いいたします。



※自宅保管のため、完璧をお求めの方はご遠慮ください。



※トラブル防止の為、ご質問やご要望がございましたらお手数ですが、必ずご購入前にコメントして頂くようお願いいたします。



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掃除機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用