『ちゃんななちゃん様専用 2点セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 10時 37分に出品され03月18日 10時 37分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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一番小さいサイズですが、使いやすくて、ちょっとだけの出掛け身の回りの必需品を持ち歩くのにぴったりです。



【サイズ】縦13 上横22 下横18 マチ7



ハンドル長さ : 8 cm

ショルダー付き（斜めがけ可）

素材：レザー

開閉：スナップ/ファスナー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ちゃんななちゃん様専用 2点セット