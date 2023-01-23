『【美品】COOGI クージー 3Dニット セーター 希少 HIPHOP B系【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 20分に出品され03月24日 13時 20分に終了予定です。即決価格は12,402円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#KirarasPirates



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●ブランド



COOGI クージー







●商品詳細



HIPHOP、B系御用達のオーストリア発 3Dニット/セーター、希少カラーパターンの１着！







●サイズ



表記はM、平置きで



肩幅ラグラン㎝ 身幅約72㎝ 着丈約66㎝



※素人採寸の為誤差はご了承下さいませ。







●コンディション



【B】



⚠️要写真参照





【S】新品、未使用品、デッドストック

【V】古着、ヴィンテージ好き向けダメージのあるコンディション

【A】汚れダメージなく使用感の少ない状態

【B】やや使用感はあるが、若干の色褪せフェード感、わからない程度の薄ら汚れやシミ、特に目立ったダメージがない状態

【C】使用感があり部分的に目立った汚れ、ややダメージがある状態

【D】全体的に目立つ使用感、ダメージ等がある状態



⚠️古着・usedの為、完璧を求める方、神経質な方のご購入はお控え下さい。

古着に理解がある方でお願い致します。







また ロカウェア FUBU PELLE PELLE ショーンジョン ファットファーム COOGI など好きな方にも注目アイテムです♪





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#ニット・カーディガンkirara





〜＊〜＊〜＊〜注意事項〜＊〜＊〜＊〜



⚠️ 説明欄のコンディションや商品画像をしっかりご覧になった上ご購入宜しくお願い致します。



⚠️古着特有の着用感や僅かな色褪せ、毛玉感などがある場合ございます。

古着、ヴィンテージにご理解のない方のご購入はお控えください。



⚠️発送はコンパクト（圧縮等）にし、梱包シワがでる場合ありますので、この点ご理解お願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クージー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】COOGI

クージー

3Dニット

セーター

希少

HIPHOP

B系