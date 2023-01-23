『ルイヴィトン ソーホー ダミエ リュック バックパック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 18時 03分に出品され04月19日 18時 03分に終了予定です。即決価格は24,225円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイ・ヴィトン ソーホー バックパック デイパック リュック ダミエ ブラウン



特徴:普段使いにぴったりなサイズが魅力的で、カジュアルなファッションによく合います。マチがあるので収納力もあり、年齢を問わずお使いいただける逸品です



サイズ:W約25cm x H約30cm x D約9cm

ショルダー:約69 ～ 77cm



状態は写真の通りです。

中に破れがあります。

使用品にご理解頂き、記載していなくても小程度の{ツレ、小傷、薄汚れ、擦れ、毛玉、色褪せ、シワ・ニオイ、繊維付着等}は使用感の一部として了承下さる方のみご購入下さい。少しでも気にされる方はご遠慮下さい。

ジャッジの厳しい方は購入されないようお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

ソーホー

ダミエ リュック バックパック