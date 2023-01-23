『ベッツィジョンソン スタンドカラー ウール ジャケット フリル ヘリンボーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 00時 52分に出品され04月19日 00時 52分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】Betsey Johnson / ベッツィ ジョンソン



【サイズ】US 6 (日本 11号)

平置きの状態 身幅 44cm・着丈 62〜65cm・袖丈 67cm



【カラー】 パープル



【素材】表地 : ビスコース 58%・ウール 42%

裏地 : ポリエステル 100%



【仕様】2ポケット



ニューヨークで購入した、とってもベッツィジョンソンらしい個性的で可愛いジャケットです♪

デザインがとにかく凝っていて、フロントもバックスタイルもオシャレです♪



※1度のみの着用でダメージは見当たらず、まだまだご着用いただけるかと思いますが、感じ方には個人差がございますので、ご購入いただける場合は画像をご参考に、上記を了承して下さる方に是非お召しいただきたいです♪



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アメリカ インポート 古着 レア 日本未入荷 エポレット 肩章 紫 シングル パンク ロック ブラック 黒



カラー···パープル



着丈···ショート



柄・デザイン···その他



季節感···冬,秋,春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ベッツィジョンソン

スタンドカラー

ウール

ジャケット

フリル

ヘリンボーン