『BUZZ RICKSONS MA-1 SLENDER ORIGINAL M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 13時 12分に出品され04月06日 13時 12分に終了予定です。即決価格は19,188円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BUZZ RICKSONS バズリクソンズ 東洋 BR14920 MA-1 SLENDER ORIGINAL SPEC フライトジャケット



サイズ：M





カラー：オリーブ系





素材：本体 ナイロン100%

詰物 ウール58%

コットン42%

リブ ウール100%





型番：BR14920





参考定価：91,300円





付属品：写っているものが全てです。







肩幅：46cm

着丈：63cm

身幅：53cm

袖丈：66.5cm





USEDなので使用感はありますが、まだまだ使用可能です。

両袖、フロントにシミがあります。

リブに毛羽立ちがあります。(写真参照)

香水の匂いがします。

機能性の高さと優れた着心地を誇るバズリクソンズのMA-1です。



古物を取得しており、真贋鑑定のしっかりしているブランド買取店で購入しました。鑑定済みです。



979969 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バズリクソンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BUZZ

RICKSONS

MA-1

SLENDER

ORIGINAL

M