『オリンピック Atlanta ナイロンジャケット 90s【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 07時 36分に出品され05月07日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 このジャケットは、オリンピックをテーマにしたデザインで、青、赤、白のトリコロールカラーが特徴です。特に、アメリカの星条旗をモチーフにしたデザインが目を引きます。



90Sのスターターでアトランタオリンピックの時に作られたモデルとなっており大変貴重です。



2年前に17000円で購入したのですが、あまり着なくなったため出品します。



171cm65kgが着て、ゆったりオーバーに着れます。

HIPHOP系ファッションしている方にぜひ！



古着ですので返品交換は受け付けません。

値下げ交渉⭕️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: スターター

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ オリンピック

Atlanta

ナイロンジャケット

90s