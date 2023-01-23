『新品 Logicool MX MASTER 3 ワイヤレスマウス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 15時 37分に出品され03月17日 15時 37分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品概要】

LogicoolのMX MASTER 3は、エルゴノミクスデザインを採用した高性能ワイヤレスマウスです。長時間の使用でも疲れにくく、快適な操作を提供します。



【接続と互換性】

USB接続に対応しており、幅広いデバイスと互換性があります。PCやタブレットでの使用に最適です。



【特長】

精密なセンサーとカスタマイズ可能なボタンを備え、ユーザーのニーズに合わせた操作が可能です。特にデザインやクリエイティブ作業において、その性能を最大限に発揮します。



- ブランド: logicool

- モデル名: MX MASTER 3

- 製品シリーズ: Master Series

- 接続方式: USB,ワイヤレス

- 型番: MX2200GR



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロジクール