『シマノ Ultegra Di2 6770 2x 内装式 S4ADA【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 22時 24分に出品され03月29日 22時 24分に終了予定です。即決価格は27,738円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※商品説明※

Shimano シマノ Ultegra Di2 6770 2x10s 内装式 サテライトスイッチ パーツセット GR241114A





















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GR241114A 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ シマノ

Ultegra

Di2

6770

2x

内装式



S4ADA