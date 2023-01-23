『シマノ Ultegra Di2 6770 2x 内装式 S4ADA【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 22時 24分に出品され03月29日 22時 24分に終了予定です。即決価格は27,738円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ
|商品の状態:
|傷や汚れあり
FUJI stroll 700c 純正 完組ホイール（リア）
¥ 10140
SHIMANO DURA-ACE スプロケット11s 11-30
¥ 10495
Bontrager XXX エアロハンドルバー 40cm カーボン
¥ 12870
DURA-ACE ST-9270 左レバー ジャンク
¥ 11049
Fizik TEMPO ALIANTE R3
¥ 9126
ARAYA superaero 700c フロント
¥ 9750
Shimano 105 5800
¥ 13000
YOELEO ラチェット 52T ヨーレオ
¥ 7020
bmxクランクDemolition165mm×24mm中古
¥ 11000
希少SMP クロコダイル （80km乗車のみ）
¥ 13000
カンパニョーロ シャマルミレ C15
¥ 31785
Shimano Ultegra クランクセット FC-6800 50/34T
¥ 10530
Paul クランクセット チェーンリング2枚165
¥ 37400
127 【新品・未使用・貴重品】 DT Swiss P1800 Spline23
¥ 39600
ridea リデア E60 ビッグプーリー RDHL28付属
¥ 12675
希少DISCORD COMPONENTS W(RIGHT) STEM 30mm
¥ 11500
Shimano アルテグラ di2フロントディレイラー
¥ 9620
自転車パーツセット シマノ クラリス SHIMANO Claris KMC
¥ 10530
落札価格27738円
797 入札履歴
終了
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