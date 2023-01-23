『アメリカンツーリスター スーツケース ハイターン スピナー77 98L 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 16時 52分に出品され03月20日 16時 52分に終了予定です。即決価格は10,050円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用⭐︎ 送料無料⭐︎ 匿名配送⭐︎



⭐︎商品説明⭐︎

[アメリカンツーリスター]

スーツケース キャリーケース

ハイターン HIGH Turn スピナー77



サイズ：98L 4.4kg

77×50.5×30.5cm

カラー：マットブラック

素材：ABS



アメリカンツーリスターの「HIGH TURN（ハイターン）」スーツケースは、洗練されたデザインと実用性の融合を象徴しています。

旅行時の快適さと使い勝手を重視しており、現代の旅行者が求める機能をしっかりと備えています。



シンプルでおしゃれな外観は、どんな旅行にもぴったりマッチします。

走行性に優れたダブルホイールキャスターを採用しているため、空港のロビーや街中での移動もスムーズです。

さりげないアメリカンツーリスターのロゴがホイールに施され、ブランドのこだわりを感じさせます。



内装は実用性に富み、左側は荷物がこぼれ落ちないファスナー式の仕切り、右側は整理しやすいクロスバンドベルト付き。

多段階に調節可能なキャリーバーは、お好みの高さで使えるため、どなたにも快適な携帯性を提供します。

また、傷が目立ちにくいシボ加工が施されており、長期間にわたって美しい状態を保てます。



新品未使用、タグ付きですが、2箇所ほど傷があります。写真19.20枚目参照



メーカー価格 28,600円（税込）



アウトレット品や未使用品、中古品を出品しております。未使用品でも検品と写真撮影時に開封しております。

保管品になりますので、箱やパッケージに汚れ等があることがあります。その際は他の袋にて梱包致します。また圧縮して梱包させて頂くことがございます。



ご理解頂ける方にお願い致します。



カラー···ブラック



キャリーケースサイズ···M(3〜7泊)



特徴···TSAロック付き



キャリーケースサイズ···L(7泊〜) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アメリカンツーリスター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ アメリカンツーリスター

スーツケース

ハイターン

スピナー77

98L

黒