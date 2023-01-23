『HERNO（ヘルノ）チェスターコート 42【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 10時 07分に出品され04月15日 10時 07分に終了予定です。即決価格は14,350円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 衣類整理のため出品します。

ライナーは着脱可能となっております。

何回か着用していますがキレイな状態だと思います。



ブランド：HERNO(ヘルノ)

品名：ダウンライナー付チェスターコート

サイズ：42

カラー：ネイビー

品番：21522-20298-1

その他：予備ボタンあり

イタリア製



サイズ42

身幅：46cm

肩幅：41cm

袖丈：62cm

着丈：87cm

※ 素人寸法ですので、若干誤差があります。



中古品にご理解いただける方、ご購入よろしくお願いします。

※発送する際は折りたたんで梱包してお送りさせて頂きますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HERNO（ヘルノ）チェスターコート

42