『ロイヤルカナン ラブラドールレトリバー ステアライズド 成犬用 １２キロ Ｂ品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 22時 09分に出品され04月10日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロイヤルカナン ラブラドールレトリバー ステアライズド 成犬用 １２キロ Ｂ品





原材料

肉類（鶏、七面鳥）、コーン、米、コーングルテン、植物性繊維、加水分解タンパク（鶏、七面鳥、豚）、植物性分離タンパク*、動物性油脂、ビートパルプ、酵母および酵母エキス、魚油（EPA/DHA源）、大豆油、フラクトオリゴ糖、サイリウム、加水分解甲殻類（グルコサミン源）、ルリチシャ油、緑茶抽出物（ポリフェノール源）、マリーゴールドエキス（ルテイン源）、加水分解軟骨（コンドロイチン硫酸源）、アミノ酸類（タウリン、L-カルニチン）、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類（Ca、Zn、Fe、Mn、Cu、I、Se）、ビタミン類（A、コリン、D3、E、C、ナイアシン、B6、パントテン酸カルシウム、B2、葉酸、B1、ビオチン、B12、K3）、保存料（ソルビン酸カリウム）、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリーエキス） *超高消化性タンパク（消化率90%以上）

保証成分値

たんぱく質：28.0%以上

脂質：9.0%以上

粗繊維：7.7%以下

灰分：7.2%以下

水分：10.5%以下

代謝エネルギー

332 kcal/100g

原産国

フランス



簡易梱包での発送となります。

こちら新品未開封のお品物になりますが袋に傷がついてしまっている為3枚目の様にテープが貼ってあります。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロイヤルカナン