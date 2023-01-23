『【美品】インナー付き ノースフェイス カシウスト リクライメイト ジャケット 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 40分に出品され03月26日 18時 40分に終了予定です。即決価格は12,300円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

秋～春にかけて長期間活用できる、中わた入りインナー付きジャケット。インナージャケットとアウターは専用のファスナーで連結して着用することも、それぞれを単体で使用することもできます。アウターは高い防水透湿性を持つ2層構造のハイベントを採用。リサイクル可能なナイロン生地をアウターの表地に使用し、環境問題に配慮しています。インナーはしなやかなナイロン生地。保温性に優れ、濡れにも強いプリマロフトを中わたに使っています。アウターのフードはワンハンドアジャスター対応。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。





【ブランド】

THE NORTH FACE

ザ ノースフェイス





【品名】

NP 62035 定価 ¥41,800（税込）

カシウスト リクライメイト ジャケット

アウター インナーダウン





【サイズ】

Lサイズ

【アウター】

着丈 約74cm

身幅 約61cm

肩幅 約52cm

袖丈 約66cm

【インナー】

着丈 約70cm

身幅 約59cm

肩幅 約49cm

袖丈 約66cm





【状態】

全体的に綺麗ですが、中古品にはなりますのでご理解お願い致します。





【カラー】

ブラック 黒





【購入先】

取り扱い商品は真贋鑑定済みの正規品のみを取り扱う大手リサイクルショップ、業者オークションにて購入しております。安心してお買い求めください。



保管場所にペットはいません。非喫煙者です。



その他気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。



コメントなく即購入でもOKです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】インナー付き

ノースフェイス

カシウスト

リクライメイト

ジャケット

黒