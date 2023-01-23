『【新品未使用未開封】final ZE3000 ワイヤレスイヤホン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 03分に出品され03月06日 22時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品、未開封です



【VGP2022ダブル受賞】日本国内最大級を誇るオーディオビジュアルアワードVGP2022特別賞企画賞・金賞ダブル受賞。

【高音質仕様】最新の音響工学、音響心理学の研究成果を踏まえた音質設計。超低歪を実現する新設計ドライバー「f-Core for Wireless」と筐体内部圧力の最適化する「f-LINK ダンピング機構」の搭載で成功した高音質仕様。

【Bluetooth 5.2とaptXAdaptiveに対応】SBCやAACのコーデックに加え、途切れにくく高音質なaptXにも対応。iPhoneやAndroidの幅広い機種に対応し、ペアリングも簡単です。さらに、Qualcomm aptX Adaptiveコーデックによる24bit/48kHzワイヤレス伝送にも対応しています。

【日常の使用に備えた設計】IPX4の生活防水対応・簡単タッチ操作が可能・至上最高の装着感を実現するイヤーピース・カスタマイズしたかのような装着感・使い心地を重視した理想的な形状の充電ケース

【パッケージ内容】final ZE3000・充電ケース・イヤーピースfinal TYPE E for TWS - SS/S/M/L/LL 5サイズ・USB-C充電用ケーブル・取扱説明書・12ヶ月保証・カスタマーサポート



ブランド：final

色 ブラック 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用