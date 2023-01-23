『H&M ベビー ダウン カーキ 9-12M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 41分に出品され03月22日 03時 41分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類···ダウンジャケット



デザイン···無地



2.3回しか着ていません。

比較的きれいです。

フードはマジックテープで取り外し可能です。

子供が着用していたものなのでご了承ください。

神経質の方はご遠慮ください。



#H&M#ベビー服#ダウン 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー服(~95cm)>>>アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 80cm ブランド: エイチアンドエム