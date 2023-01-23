『Supreme x Jordan Biggie S/S Top Black【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 16時 49分に出品され03月06日 16時 49分に終了予定です。即決価格は8,233円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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シュプリーム ジョーダン Tシャツ。



Supreme®/Jordan® Biggie S/S Top

COLOR/STYLE：Black

SIZE：Medium

新品未使用



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

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Black