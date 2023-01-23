『Louis Vuitton ショルダーバッグ ブラウン/ピンク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 13分に出品され03月31日 01時 13分に終了予定です。即決価格は27,300円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン ショルダーバッグ



友人から譲って貰ってから3回ほど使用しました。それ以降は自宅での保管でしたが、素人管理の為、多数傷や汚れがあります。



見た目での汚れは、一箇所をのぞき分からない程度だとは思います。



写真にはありませんが、金具部分に凹凸が見られます。

友人から譲り受けたものになりますので、購入店舗は不明です。また、箱はなく正規品と証明できるのがシリアルナンバーやロゴ程度しかございません。



その為、正規の値段や中古よりもかなり安い値段に設定しています。



返品は一切受け付けていませんので、購入前に質問がある際はコメントをお願いいたします。

ただ、先着順になりますので質問されている際に他の方も購入できますので、ご了承ください。





【ブランドの魅力】

ルイ・ヴィトンは、世界的に有名なラグジュアリーブランドで、品質とデザインにおいて高い評価を受けています。このバッグは、その象徴的なデザインと高級感を兼ね備えています。



【デザインと機能性】

ブラウンとピンクのコンビネーションが魅力的で、チェック柄が特徴的です。レザー素材は耐久性があり、日常使いにも適しています。ショルダーバッグとしても使用でき、スタイルに合わせて多様なシーンで活躍します。（元はリュックタイプとショルダーの2タイプでしたが、本商品はショルダーのみです）



【状態について】

小さなへこみが見られますが、ルイ・ヴィトンのバッグは、長年の使用に耐える品質を持っていますので、長く愛用できるアイテムです。



- ブランド: Louis Vuitton

- 色: ブラウン/ピンク

- 素材: レザー

- デザイン: チェック柄

- ロゴ: LV

- ダメージ:へこみ 傷



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Louis

Vuitton

ショルダーバッグ

ブラウン/ピンク