『COACH コーチ リュック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 07時 38分に出品され04月02日 07時 38分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACH コーチ リュック（小）



コーチのリュックです。



カラー：ブラック

サイズ：（約）縦30cm、横27cm、マチ10cm

（※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。）



数回使用しましたが、子どもの荷物も多いため出番がなく大事に保管しておりました。



特に目立つ傷や汚れは見受けられませんが、中古品になります。



少しでも気になさる方は、お取引をご遠慮ください。

中古品、自宅保管にご理解のある方のみ、ご購入お願い致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

コーチ リュック