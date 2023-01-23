『❣️節電対策&静音❣️サーキュレーター 扇風機 自動360°首振り 部屋干し【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 14時 25分に出品され04月11日 14時 25分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【DCモーター】ACよりも静音、省エネ、耐久性もよいのでコスパ最高のサーキュレーターです。しかも風量14段階を設定できるので、小さな風を効率よく起こすことが可能です。就寝時に最適な児童モードで、運転音が大変静かなので寝ている間も気になりません。



【自動首振り】左右首振り(30°/60°/ 90°)と上下首振り(105°)を組み合わせ、上下左右同時首振りも可能です。お部屋の広範囲に3Dランダム送風して効率よく空気の循環ができるよう促します。3段階の左右首振りなのでシーンに合わせて心地よい風を送ります。360度首振りを通して除湿機、加湿器、エアコン冷房、暖房との併用でそれぞれの効果がアップ！



【静音&省エネ】従来のサーキュレーター&リビング扇風機の音デシベルは約35-60 dBで、XVOOXサーキュレーターの最小動作音は約20dBという限りなく小さい運転音に抑えられています。高性能のDCモーターを採用して立体形な羽根を搭載して空気を細かく切って抵抗力を大幅に低減して驚くほど静音性の同時に優しく心地よい風を提供します。風量段階によって消費電力は（約）3-35Wになり、全ての機能を全開しても1時間の電気代僅か（約）0.9円になり、節電にもつながってコスパの高さには舌を巻くほど。



【オールシーズン】季節を問わず、1年中使えるタイプです。夏はエアコンと併用して、足元に溜まった冷気を攪拌して部屋全体へ循環させ、室内の空気を均一にします。梅雨の時期に洗濯物が乾かない場合、パワフルのターボ風を搭載した本製品を使えば、生乾きなどを恐れず部屋干しができます。冬は暖房と併用して効率UPします。



【2WAY高さ仕様】パイプによって高さ54cm/83cmが選べる2WAYタイプ。リビングではハイポジション、空気循環をするときはローポジションなどシーンに合わせて使い分けができます。 $1000.2000.4000..YO.R.YF



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